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OPINION

Український успіх на "Оскарі"

Микола Княжицький
13 березня, 2023 понедiлок
18:58
Погляд Микола Княжицький

Знову про "Оскар". Розумію обурення багатьох українців через те, що переможцем у документальній номінації став фільм "Навальний"

Але мушу зазначити, що це фільм не російський, а американський і антипутінський. Так, його герой колись виступав з імперськими думками. Зараз він у в‘язниці. Очевидно, краще б переміг фільм про українців. Це було б справедливо. Нам є де докладати зусиль.

Але хочу написати не про розчарування, а про успіх. Український успіх.

У короткому листі жодного російського фільму не було. Зате був номінований фільм український "Будинок зі скалок", знятий за участі Данії, Швеції й Фінляндії. Українська продюсерка Вікторія Хоменко, співавтор фільму Азад Сафаров зробили фантастичну роботу і досягли справжнього успіху. Він став одним з п‘яти кращих фільмів "Оскара" у цій номінації й творчо нічим не поступився американській розповіді про російського опозиціонера. Маємо подякувати українським кінематографістам за чудову роботу.

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Микола Княжицький
Володимир Путін
війна з Росією
Олексій Навальний
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