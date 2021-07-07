Український важковаговик виступить у андеркарті супербою Ф'юрі - Вайлдер
Непереможний українець Віктор Вихрист проведе наступний поєдинок у рамках вечора боксу, головною подією якого стане бій між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером
Про це повідомляє Tribuna.com.
Віктор Вихрист, який виграв на професійному рингу всі 7 боїв, 24 липня у Лас-Вегасі (США) зустрінеться з американцем Майком Маршаллом.
Їхній поєдинок відбудеться у андеркарті бою Ф'юрі проти Вайлдера.
Британець у поєдинку проти американця захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Боксери раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го Ф'юрі переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.
- Нагадаємо, 16 червня Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер провели перед третім боєм дуель поглядів, яка тривала понад 5 хвилин.
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