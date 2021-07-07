Український важковаговик виступить у андеркарті супербою Ф'юрі - Вайлдер

Про це повідомляє Tribuna.com.

Віктор Вихрист, який виграв на професійному рингу всі 7 боїв, 24 липня у Лас-Вегасі (США) зустрінеться з американцем Майком Маршаллом.

Їхній поєдинок відбудеться у андеркарті бою Ф'юрі проти Вайлдера.

Британець у поєдинку проти американця захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Боксери раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го Ф'юрі переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.