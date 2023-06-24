Український важковаговик замінив ексчемпіона в бою проти непереможного нокаутера
Український боксер Віктор Вихрист замінив американця Чарльза Мартіна у поєдинку проти вірменина Гургена Оганесяна
Про це повідомляє BoxingScene.
Вихрист вийде на ринг проти Оганесяна замість колишнього чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) Мартіна. Американець мав битися з вірменином 22 квітня, однак травмував ребро на тренуванні.
Віктор Вихрист та Гурген Оганесян зустрінуться 29 липня у Лас-Вегасі (США) в андеркарді бою за звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі (до 66,7 кг) американцями Терренсом Кроуфордом та Ерролом Спенсом.
Вихрист виграв серед професіоналів 11 боїв та зазнав 1 поразки. На рахунку Оганесяна чотири перемоги, які він здобув нокаутом.
- 12 лютого Віктор Вихрист поступився технічним нокаутом кубинцю Леньєру Перо та зазнав першої поразки у кар'єрі серед професіоналів.
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