Про це повідомляє BoxingScene.

Вихрист вийде на ринг проти Оганесяна замість колишнього чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) Мартіна. Американець мав битися з вірменином 22 квітня, однак травмував ребро на тренуванні.

Віктор Вихрист та Гурген Оганесян зустрінуться 29 липня у Лас-Вегасі (США) в андеркарді бою за звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі (до 66,7 кг) американцями Терренсом Кроуфордом та Ерролом Спенсом.

Вихрист виграв серед професіоналів 11 боїв та зазнав 1 поразки. На рахунку Оганесяна чотири перемоги, які він здобув нокаутом.