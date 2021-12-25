Український військовий 24 грудня отримав поранення не в зоні ООС, а за 18 км від лінії зіткнення, - штаб ООС

Про це повідомляє пресентр ООС.

У штабі ООС зазначили, що інформація, яку було викладено у ранковому зведенні станом на 7:00 за 25 грудня, містить помилку.

"Додатково повідомляємо, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення, не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 км від неї. Наразі за даним фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

