Український військовий 24 грудня отримав поранення не в зоні ООС, а за 18 км від лінії зіткнення, - штаб ООС
У штабі Операції об'єднаних сил заявили, що помилково повідомили про поранення українського бійця на лінії зіткнення
Про це повідомляє пресентр ООС.
У штабі ООС зазначили, що інформація, яку було викладено у ранковому зведенні станом на 7:00 за 25 грудня, містить помилку.
"Додатково повідомляємо, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення, не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 км від неї. Наразі за даним фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 25 грудня у ранковому зведенні штабу ООС повідомлялося, що на Донбасі внаслідок обстрілу російських окупантів було поранено українського військового.
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