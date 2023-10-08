Українську парамедикиню Тайру прооперували у Німеччині
Українську парамедикиню та волонтерку Юлію Паєвську, із позивним Тайра, прооперували у Німеччині: операція на хребті відбулася після її виступу на Іграх Нескорених
Про це Паєвська повідомила у facebook.
"Нарешті я в Україні. Ігри Нескорених закінчились ще того місяця як ви знаєте, та мені довелося лишились в Німеччині для того, щоб зробити операцію на хребті. Все пройшло успішно і тепер мені точно не потрібні милиці", - написала вона.
За словами Тайри, тепер на неї очікують три місяці обмежень в рухах і способі життя.
Парамедикиня розповіла, що повертаючись в Україну відвідала Варшавський безпековий форум, на якому обговорювали майбутнє України та ситуацію у країні станом на зараз.
"Як завжди особливу увагу посадовців і дипломатів я привертаю до ситуації з полоненими, на необхідність визволення наших бранців з неволі, особливо медиків. Болить за кожного", - додала вона.
- 3 вересня на платформі Netflix вийшов документальний мінісеріал "Серце нескорених" про історії постійної боротьби. Зокрема показали історію парамедикині Юлії Паєвської із позивним Тайра.
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