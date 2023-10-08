Українську парамедикиню Тайру прооперували у Німеччині

Про це Паєвська повідомила у facebook.

"Нарешті я в Україні. Ігри Нескорених закінчились ще того місяця як ви знаєте, та мені довелося лишились в Німеччині для того, щоб зробити операцію на хребті. Все пройшло успішно і тепер мені точно не потрібні милиці", - написала вона.

За словами Тайри, тепер на неї очікують три місяці обмежень в рухах і способі життя.

Парамедикиня розповіла, що повертаючись в Україну відвідала Варшавський безпековий форум, на якому обговорювали майбутнє України та ситуацію у країні станом на зараз.

"Як завжди особливу увагу посадовців і дипломатів я привертаю до ситуації з полоненими, на необхідність визволення наших бранців з неволі, особливо медиків. Болить за кожного", - додала вона.