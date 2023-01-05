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Українську стрічку "Мої думки тихі" покажуть в ефірі телемарафону

5 січня, 2023 четвер
16:43
Культура

Український фільм "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча покажуть в ефірі національного телемарафону "Єдині новини"

Про це інформує Державне агентство України з питань кіно.

"Щороку на Новий рік та Різдво ми вмикали фоном ТБ та робили щось із приємних новорічних ритуалів. Запахи цитрусових та хвої досі нагадують нам про свята з родиною і щасливий час дитинства. І ми шукали на ТБ щось, що додавало святкового настрою та відчуття цінності родини, кохання, можливості проявити емпатію. Трішки посміятися і поплакати… про щось важливе", - сказав продюсер фільму Дмитро Суханов.

Цього року в ефірі національного телемарафону транслюватимуть ліричну комедію Антоніо Лукіча "Мої думки тихі", що стала для режисера дебютом у повному метрі.

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Це історія про молодого звукорежисера Вадима. Зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, він отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання - записати голоси закарпатських тварин - може стати його шансом назавжди залишити "незручну Україну" і вирушити в "привабливу Канаду", трохи далі від проблем. Однак все виявляється набагато складніше, коли головним супутником у новій роботі виявляється найменш підхожа для цього людина - мама Вадима.

Авторами сценарію є Антоніо Лукіч і Валерія Кальченко. Стрічка стала одним із переможців Десятого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно.

  • Дебютний повнометражний фільм режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" восени 2020 року з'явився на європейській стрімінговій платформі HBO Europe. 
  • Фільм "Мої думки тихі" отримала нагороду на фестивалі 2020 в Сполучених Штатах Америки.  
  • 1 квітня 2021 року презентовано офіційний трейлер продовження комедії Антоніо Лукіча "Мої думки тихі 2".  

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