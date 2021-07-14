Українці допомогли "Ференцварошу" вийти до наступного раунду Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Ференцварош" переміг "Приштину" у повторному матчі у гостях з рахунком 3:1. Ігор Харатін вийшов у стартовому складі клубу з Будапешту, Олександр Зубков, з'явився на заміну на 61-й хвилині.

"Ференцварош" також виграв у домашній зустрічі 1-го раунду відбору ЛЧ (3:0) та впевнено вийшов до другого кола.

Ці матчі стали для угорців першими офіційними після того, яка на посаді головного тренера українця Сергія Реброва змінив австрієць Петер Штегер.

Олександр Зубков травмувався у першій грі Євро-2020 з Нідерландами та не зміг більше допомогти збірній України на турнірі. Наразі він вже відновився після ушкодження.