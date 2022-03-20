Українці довели, що вміють воювати професійніше, ніж армія, яка воює десятки років у різних регіонах. Чорнобаївка увійде в історію воєн, - Зеленський у зверненні
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що ЗСУ довели, що вміють воювати професійніше, ніж армія, яка воює десятки років у різних регіонах
Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
"Українці довели, що вміють воювати професійніше, ніж армія, яка воює десятки років у різних регіонах та за різних умов. Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю – такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди", - сказав президент України Володимир Зеленський.
- 20 березня президент України Володимир Зеленський заборонив діяльність 11 проросійських партій на час воєнного стану.
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