Українці мають трактувати радянський період як окупацію
Питання до вас: у 1991 році ми отримали незалежність чи це було відновлення незалежності після російської окупації, яка настала у 1922 році?
Можливо, ви не знали, але після поразки у визвольних змаганнях 1917-1922 українці утворили Уряд в екзилі.
Він вважався правонаступником уряду Директорії, очолюваного Петлюрою, і всі подальші роки боровся за незалежну Україну.
22 серпня 1992 року 10-та надзвичайна сесія УНРади визнала правонаступником УНР в екзилі державу Україна й ухвалила рішення про передачу повноважень та атрибутів державної влади новообраному Президентові України.
Потім клейноди та символи державної влади були передані Кравчуку Президентом України в екзилі Миколою Плавюком.
На жаль, Кравчуку не вистачило політичної волі, що визнати новостворену Україну правонаступником уряду УНР. А також ухвалити рішення, що період з 1922 по 1991 був окупаційним.
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На відміну від країн Балтії. Які оперативно провели деокупацію та дерусифікацію і подали заявку в ЄС та НАТО.
Зараз маємо унікальну можливість повернутись до історичного зв'язку з УНР, відкидаючи радянську історію, як окупацію довжиною в 70 років.
Побачимо, чи вистачить на це історичне рішення політичної волі нинішній владі
А як ви вважаєте, у 1991 році ми отримали незалежність, чи це було відновлення незалежності після російської окупації, яка настала у 1922 році?
Про автора. Віктор Таран, український політтехнолог, публіцист, громадський діяч, офіцер ЗСУ
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