Українці можуть дізнатись групу крові та резус-фактор безкоштовно
Ці знання у воєнному часі можуть врятувати як своє життя, так і життя інших
В час війни медична лабораторія "Ескулаб" пропонує українцям безкоштовно дізнатись свою групу крові та резус-фактор. Це та інформація, яку кожна людина має знати про себе, щоб мати можливість не лише врятувати своє життя, а й допомогти іншим.
При великій втраті крові при пораненні чи під час операції, пологів – саме ця інформація першочергово необхідна лікарю, щоб вчасно надати допомогу і зберегти життя людини. В критичних ситуаціях, за часту коли відлік йде на хвилини, а то й секунди, проводити дослідження на визначення групи крові чи резус-фактор – це втрата дорогоцінного часу.
Саме тому важливо не лише дізнатись групу крові та резус-фактор, а й зробити цю інформацію доступною при потребі іншим людям. Наприклад, записати і вкласти в гаманець, а також обов’язково повідомити її найближчим людям.
Визначити безкоштовно групу крові та резус-фактор можна у всіх відділеннях медичної лабораторії "Ескулаб" до 30 квітня 2022 року. Лабораторія працює у 9 областях України, зокрема й у Києві. З графіком роботи та адресами відділень можна ознайомитись на сайті лабораторії тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
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