Про це в ефірі Еспресо розповів польський політик Мирослав Чех.

"Польські прикордонні служби 19 вересня озвучили інформацію, що перетнуло кордон в бік Польщі понад 6 млн українців. Натомість з Польщі до України виїхало 4 - 4,5 млн. Зареєстрованих переселенців 1 млн 350 тис. З них 93% - жінки, люди похилого віку та діти, чоловіків призовного віку дуже невелика кількість. Чиновники відзначають величезну мобільність українок, коли йдеться про працевлаштування. 430 тис. серед переселенців уже мають роботу", - зазначив він.

За словами Чеха, це унікальна ситуація для людей, які втекли із своїх країн.

"Це за короткий проміжок часу. Українці надзвичайно мобільні, хочуть працювати, знаходять цю працю, хоч вона дуже часто і не відповідає кваліфікації. Треба відзначити, що дуже сильно міняється контингент людей, які приїхали. Спочатку це були переважно мешканці центральних і західних областей. Зараз це мешканці східних і південних областей з прифронтових територій - Миколаївщина, Харківщина, Херсонщина, Запоріжжя. Ці люди реально тікають від війни і серед них дуже багато людей літнього віку", - підсумував політик.