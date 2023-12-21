Українці отримують у WhatsApp маніпулятивні проросійські повідомлення

Про це пише SPRAVDI.

Зазначається, що користувачі месенджера WhatsApp отримують повідомлення від незнайомих номерів, зареєстрованих в інших країнах (наприклад, у Єгипті), із закликом "не пускати близьких на війну".

"Так, у тексті йдеться про те, що якщо українці перестануть воювати, то їм спишуть борги за комуналку, анулюють кредити та оголосять демобілізацію. Крім цього, Росія побудує дороги, дитсадки, школи, підвищить зарплати й пенсії. У розсилці також сказано, що "Росія – не ворог", а "Захід завозить в Україну лише зброю, смерть і ядерні відходи", - розповіли у Центрі стратегічних комунікацій.

Насправді саме Росія розпочала неспровоковану кровопролитну війну проти України, а Захід допомагає українцям вистояти. На тих територіях, які захопили росіяни, пенсії не підвищили, а навпаки зменшили вдвічі. Зарплати людям окупанти також затримують. Дітей же змалечку вчать ненавидіти все українське та готуватися до загарбницьких воєн.

Людям радять ігнорувати повідомлення від незнайомих адресантів і блокувати їх.