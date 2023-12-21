Українці отримують у WhatsApp маніпулятивні проросійські повідомлення
Користувачі застосунку WhatsApp отримують маніпулятивні повідомлення, спрямовані на зрив мобілізації. Українців закликають "не пускати близьких на війну"
Про це пише SPRAVDI.
Зазначається, що користувачі месенджера WhatsApp отримують повідомлення від незнайомих номерів, зареєстрованих в інших країнах (наприклад, у Єгипті), із закликом "не пускати близьких на війну".
"Так, у тексті йдеться про те, що якщо українці перестануть воювати, то їм спишуть борги за комуналку, анулюють кредити та оголосять демобілізацію. Крім цього, Росія побудує дороги, дитсадки, школи, підвищить зарплати й пенсії. У розсилці також сказано, що "Росія – не ворог", а "Захід завозить в Україну лише зброю, смерть і ядерні відходи", - розповіли у Центрі стратегічних комунікацій.
Насправді саме Росія розпочала неспровоковану кровопролитну війну проти України, а Захід допомагає українцям вистояти. На тих територіях, які захопили росіяни, пенсії не підвищили, а навпаки зменшили вдвічі. Зарплати людям окупанти також затримують. Дітей же змалечку вчать ненавидіти все українське та готуватися до загарбницьких воєн.
Людям радять ігнорувати повідомлення від незнайомих адресантів і блокувати їх.
- У мережі також поширюють фейк про те, що Україна готується до переговорів із РФ.
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