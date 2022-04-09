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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українці розбили 20% російської армії, – джерело в Пентагоні

Українці розбили 20% російської армії, – джерело в Пентагоні

9 квітня, 2022 субота
04:51
війна з Росією техніка окупантів

У Міністерстві оборони США повідомляють, що українська армія розбила близько 20% ворожих сил, які РФ виділили для вторгнення в Україну

Про це пише ABC News з посиланням на неназваного чиновника Пентагону.

За словами чиновника, загальні втрати Росії – включно з військовими, боєприпасами і технікою – становлять від 15 до 20% бойової потужності, яку вона виділила для вторгнення в Україну.

Також чиновник сказав, що частина виведених російських військ зараз пробирається до російських міст Бєлгород і Валуйки, що на північний захід від Донбасу. Але немає "ніяких ознак", що там чекають нові війська на їхнє приєднання.

Поки що російські БТГ, які зазнали втрат, "вивчають варіант" об'єднання і відновлення для формування нових підрозділів.

За словами чиновника, Росія також прагне набрати понад 60 000 призовників і резервістів.

Після відновлення російських БТГ "найімовірнішим напрямком дій буде активний рух на Донбас", – сказав чиновник.

  • На Донецькому та Луганському напрямках завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби, 8 квітня, було успішно відбито 7 атак ворога

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Пентагон
ЗСУ
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