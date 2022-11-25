Українці сформують "ланцюг єдності" біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі

30 вересня президент Зеленський подав заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, пишуть організатори акції "Живий ланцюг Україна-НАТО".

"Україна вдячна всім членам НАТО, які вже публічно підтримали майбутнє членство України в Альянсі! І фактично Україна вже є членом Альянсу за рівнем взаємодії з питань оборони. Настав час засвідчити це документально - прийняти заявку України! У зв'язку з цим, 27 листопада активісти Брюсселю Promote Ukraine, планує побудувати ланцюг єдності НАТО-Україна на знак вдячності країнам-членам НАТО за постійну підтримку!", - зазначають організатори акції.

Захід відбудеться біля штаб-квартири Блоку в Брюсселі 27 листопада з 12:30-15:00.