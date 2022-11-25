Українці сформують "ланцюг єдності" біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі
Упродовж 9 місяців повномасштабної війни поставки необхідної зброї країнами-членами Альянсу та інструктування військових допомагають Збройним силам не просто відбивати атаки росіян, а й вести успішну боротьбу та контрнаступ
30 вересня президент Зеленський подав заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, пишуть організатори акції "Живий ланцюг Україна-НАТО".
"Україна вдячна всім членам НАТО, які вже публічно підтримали майбутнє членство України в Альянсі! І фактично Україна вже є членом Альянсу за рівнем взаємодії з питань оборони. Настав час засвідчити це документально - прийняти заявку України! У зв'язку з цим, 27 листопада активісти Брюсселю Promote Ukraine, планує побудувати ланцюг єдності НАТО-Україна на знак вдячності країнам-членам НАТО за постійну підтримку!", - зазначають організатори акції.
Захід відбудеться біля штаб-квартири Блоку в Брюсселі 27 листопада з 12:30-15:00.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.71
Купівля 39.71Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе