Українці в Дії обрали нову назву для Південної залізниці
За результатами голосування в застосунку Дія було обрано нову назву для Південної залізниці. Більшість опитаних хочуть, аби вона називалася Харківська
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Продовжуємо прибирати російський слід із назв філій Укрзалізниці. Українці обрали в Дії нову назву для Південної залізниці. До опитування доєдналися понад 860,4 тисячі користувачів. Більшість із них підтримали варіант Харківська залізниця — 335,6 тисяч голосів", - написав він.
Міністр подякував громадянам за активність і зазначив, що результати голосування буде враховано під час ухвалення остаточного рішення.
- Раніше користувачі Дії обрали нову назву для Південно-Західної залізниці.
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