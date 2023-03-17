Українці в Дії обрали нову назву для Південної залізниці

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Продовжуємо прибирати російський слід із назв філій Укрзалізниці. Українці обрали в Дії нову назву для Південної залізниці. До опитування доєдналися понад 860,4 тисячі користувачів. Більшість із них підтримали варіант Харківська залізниця — 335,6 тисяч голосів", - написав він.

Міністр подякував громадянам за активність і зазначив, що результати голосування буде враховано під час ухвалення остаточного рішення.