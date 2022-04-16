Українці в окупації вмирають від голоду, - ООН

Про це пише BBC.

Всесвітня продовольча програма, що базується в Римі, стверджує, що з початку війни вона доставила допомогу 1,4 мільйонам людей в Україні, але цього місяця їй потрібен безпечний доступ, щоб доставити продовольство 2,3 мільйонам людей.

В організації зазначили, що їм заборонили доступ до південного портового міста Маріуполь, де Росію звинувачують у спробі зморити голодом населення, що налічує 300 000 осіб задля капітуляції, а також до сильного обстрілу міст Миколаєва, Одеси, Харкова.

"Одна справа, коли люди страждають від спустошення війни. Інша справа, коли вони вмирають від голоду", - заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі.

Більше семи мільйонів людей переміщено всередині України, змінилися звичайні ланцюгами поставок для доставки продовольства населенню, "вони розбиті у багатьох районах", повідомляє продовольча організація.

В Україні без постійного водопостачання залишились десятки міст, майже 1,5 мільйона мешканців України

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