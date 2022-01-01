Українці відзначають день народження Степана Бандери
Окрім традиційного святкування початку Нового року, 1 січня для українців усього світу також є днем вшанування політичного лідера Українського Руху Опору середини ХХ ст., провідника Організації Українських Націоналістів (революційної) - ОУН (р) Степана Бандери
Сьогодні, 1 січня 2022 року, виповнюється рівно 113 років від нього народження політика, розповідає Еспресо.TV.
З ції нагоди як в Україні, так і в українських громадах Європи, Америки й Австралії пройдуть церковні служби, тематичні вечори і вечірні смолоскипні акції молодих націоналістів.
Особливістю цьогорічного вшанування Бандери стане виконання на цих заходах легендарної пісні бійців Української Повстанської Армії (УПА) "Батько наш - Бандера, Україна - мати", яка нещодавно отритмала "нове життя" завдяки всенародному флешмобу, розпочатому в соцмережах львівськими школярами.
Довідка
Степана Андрійович Бандера народився 1 січня 1909 року в родині священика з галицького села Старий Угринів, що поблизу Калуша.
Прожив 50 років. Постійно займався політичною боротьбою в ім'я відродження Української держави та її захисту від іноземних поневолювачів.
Однаково жорстоко переслідувався російськими, німецькими і польськими окупантами. Був неодноразово ув'язненим.
59-го року вбитий на еміграції, у Мюнхені, агентом радянських спецслужб Богданом Сташинським під час підготовки візиту Микити Хрущова до США, де, за історичними відомостями, мало розглядатися українське питання. Пізніше Сташинський утік на Захід, в усьому зізнався й дав приголомшливі свідчення проти СРСР.
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