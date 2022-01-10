Українці витратили більше 131 млн грн на купівлю понад 300 тис. залізничних квитків за програмою єПідтримка
Від початку роботи програми єПідтримка з виплати 1 тис. грн за вакцинацію українці придбали на суму понад 131 млн грн більш ніж 326 тис. залізничних квитків
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"Загалом за час дії програми пасажири вже витратили на залізничні квитки більше 131 млн грн. Середній чек однієї транзакції складає 403 грн", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі нагадують, що скористатися програмою можна при купівлі будь-якого квитка на будь-який рейс у вагон будь-якого класу вартістю до 1 тис. грн. Здійснити оплату можна через чат-бот Укрзалізниці у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger, також на сайті booking.uz.gov.ua або в касі.
"Купуючи квитки на залізницю, пасажири також отримують доступ до безкоштовної залізничної онлайн-бібліотеки, яка доступна в усіх поїздах, та до онлайн-кінотеатру, що працює на борту Інтерсіті+ і коштує всього 1 грн", - йдеться у повідомленні.
- Як повідомлялося раніше, Альфа-Банк та Monobank розпочинають виплату 1 тис. грн за вакцинацію на пластикові картки, які можна буде отримати у відділеннях банків та з доставкою через пошту.
- З початку дії програми єПідтримка громадянам України виплатили майже 6,4 млрд грн, з них понад 1 млрд грн українці вже витратили.
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