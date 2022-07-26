Українці визнали найкращою - 5-гривневу монету "До 30-річчя незалежності України"
НБУ за підсумками відкритого голосування назвав переможця конкурсу "Найкраща монета 2021-го року"
Про це повідомляє Національний банк України
Переможцем конкурсу Національний банк України (НБУ) за результатами відкритого голосування назвав переможця конкурсу "Найкраща монета року", який проводиться щорічного від 2005-го року. Отже, найкращою монетою 2021-го року визнана пам'ятна монета номіналом 5 грн "До 30-річчя незалежності України". Ця монета перемогла в усіх трьох оголошених номінаціях: "Найкраще розкриття теми", "Найкраще художнє рішення" та "Найпопулярніша монета".
"Символічно, що в час, коли наша країна кров’ю на полі бою відстоює своє право на свободу і незалежність, саме ця монета знайшла найбільший відгук серед українців, - кажуть у банку. - Композиція на монеті зображує Україну: безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, та зображення кольорової вишиваної стрічки, що символізує код нації і нагадує ДНК".
Автором монети-переможиці є художник Олег Шуляк, а над її створенням працювали Володимир Атаманчук та Віталій Андріянов.
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