НБУ вирішив ввести пам’ятні монети серії "Збройні сили України" у вільний обіг

Про це повідомляє Національний банк України.

Пам’ятні монети спеціальних випусків серії "Збройні сили України" номіналом 10 грн відтепер можна буде використовувати у вільному обігу. А відтак реалізація їх як нумізматичної продукції більше не здійснюватиметься. Таке рішення Національний банк ухвалив, взявши до уваги численні побажання громадян зробити ці монети доступними.

"Обігові пам’ятні монети із зображенням військової символіки та воїнів Збройних сил України щодня нагадуватимуть мільйонам українців про українських захисників, які зараз на полі бою відстоюють право України на свободуˮ, - цитують у структурі слова заступника Голови Національного банку Олексія Шабана.

Цю серію пам’ятних монет спеціального випуску (яка сьогодні налічує вже 14 пам’ятних монет) Національний банк започаткував у 2018 році. Першою стала монета, присвячена захисникам Донецького аеропорту. Наразі кожна з монет передбачала мільйонний тираж виготовлення. У майбутньому НБУ планує розширювати тиражі та кількість серій обігових пам’ятних монет і випускати їх в обіг кілька разів на рік відповідно до міжнародної практики. Як і усі інші монети України, ці монети будуть обов’язковими до приймання без будь-яких обмежень за їхнім номіналом для всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для грошових переказів.

18 липня НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Ой у лузі червона калина" номіналом 5 і 10 гривень

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