Троє футболістів "Динамо" заразились коронавірусом, - ЗМІ
Українці вже витратили 1,5 млрд за програмою "єПідтримка", - Мінекономіки
За 4 тижні дії програми "єПідтримка" українцям виплатили майже 7 млрд грн - з них близько 1,5 млрд грн українці вже витратили
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
За видами витрат найпопулярнішими стали:
- книжкові магазини - 490 млн грн;
- кінотеатри - 386 млн грн;
- театри, концерти та розважальні послуги - 188 млн грн;
- залізничні та авіа пасажирські перевезення - 180 млн грн;
- спорт - 146 млн грн.
Програма триватиме рік - до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія", а на другому (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) - гроші виплачуватимуть у офлайн-форматі (над цим механізмом ще працюють).
- Нагадаємо, 13 грудня в Україні стартував проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн.
Залиште коментар
Читайте також:
У випадку спроби посадити літак в іншому місці, українці поїдуть зустрічати Порошенка з "Жулян" на Банкову, - Турчинов
"Європейська Солідарність" внесла у Верховну Раду законопроект про підвищення грошового забезпечення та виплат на житло для військових – генерал Забродський
Київ
+0
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.01
Купівля 28.01Продаж 28.29
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.32
- Актуальне
- Важливе
2022, понедiлок
17 січня
15:15
Кібератаки на урядові сайти: Шевченківський райсуд Києва повідомив про збої в роботі низки ресурсів
15:13
Їх має бути менше, - Пєсков відповів на заяву Нуланд про 18 сценаріїв США на випадок вторгнення РФ до України
15:09
Порошенко прилетів до України та поїхав до суду, йому обирають запобіжний захід у справі про держзраду
14:51
Німеччина залучить своїх експертів для розслідування кібератаки на Україну та очолить один із напрямків Кримської платформи
14:42
Футболіст збірної Бразилії, якого купили за 12 млн євро, провів перше тренування в "Шахтарі". Відео
14:16
"Пакунок малюка": жителі Криму можуть отримати виплати в додатку "Дія" без довідки з пологового будинку
14:00
"Політичним лідерам в Україні потрібно об'єднатися проти агресії РФ": посол Британії закликала "не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики"
13:49
Петиція до Зеленського про санкції проти каналу "НАШ" набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
13:26
Крав у держави електроенергію на мільйони грн: в Україні викрили підпільний майнінг-центр криптовалют
13:22
Аналогічно "списку Магнітського": Порошенко заявив, що влада України може потрапити під санкції за політичні переслідування
13:06
У 2022 році за невчасне оформлення жінок на військовий облік штрафів не стягуватимуть, - Маляр
13:00
РФ та Білорусь проведуть раптову перевірку сил реагування Союзної держави перед початком спільних навчань