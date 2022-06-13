Українці за тиждень у "Дії" подали 25 тис. заявок на одну з найпопулярніших довідок
Витяг про місце проживання є однією з найпопулярніших довідок в Україні, після того, як його стало можливим отримати в "Дії", заявку на такий документ подали понад 25 тис. українців
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у телеграм.
"Більше 25 тис. заяв на отримання витягу про місце проживання в "Дії" за тиждень!" - написав він.
Мінфицри уточнило, що за тиждень таких заявок надійшло 25,7 тис.
Найбільше - від мешканців Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської та Донецької областей, уточнив міністр.
- Нагадаємо, в "Дію" додали функцію з генерування довідки про несудимість.
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