Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у телеграм.

"Більше 25 тис. заяв на отримання витягу про місце проживання в "Дії" за тиждень!" - написав він.

Мінфицри уточнило, що за тиждень таких заявок надійшло 25,7 тис.



Найбільше - від мешканців Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської та Донецької областей, уточнив міністр.

Нагадаємо, в "Дію" додали функцію з генерування довідки про несудимість.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb