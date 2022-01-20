Українці заощадили щонайменше 870 км паперу, користуючись е-підписом, - Мінцифри

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.



"Якщо поставити уявні пачки невикористаного паперу, то вийде башта заввишки щонайменше 870 км. Це як до українського супутника Січ-2-30 і ще 21 Еверест або просто 98 Еверестів. Ось такі результати paperless, якщо міряти їх Еверестами, для наочності", - сказала заступниця Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.



Як зазначається, у середньому кожен користувач підписує онлайн понад 800 документів за рік. Люди дедалі частіше укладають договори, підписують документи та ведуть документообіг онлайн.



Мінцифра проаналізувала статистичні дані про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та оцінила стан розвитку цієї сфери на кінець 2021 року.



"За даними на кінець 2021 року кількість користувачів е-підпису та е-печатки зросла майже вдвічі — з 6 млн до 10,8 млн. 2,8 млн із них користуються Дія.Підписом.

Загалом громадяни отримали понад 17 млн е-підписів та е-печаток у 2021 році, з яких 5,6 млн Дія.Підписи. Цей показник у 2,2 раза перевищив результати 2020 року.

Наприкінці 2021 року кількість діючих е-підписів, якими люди продовжують користуватися, становить 14,7 млн, з яких 2,7 млн — Дія.Підписи. Це в 1,8 раза більше, ніж у 2020 році", - повідомили у пресслужбі.



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