Громадський діяч поділився деталями в етері Еспресо.

"Ми стикалися з фосфорними отруєннями, внаслідок фосфорного обстрілу Попасної, зокрема. Або влучання у селітрові склади в районі Словʼянська. На жаль, кульові поранення здаються просто як якесь щастя, як не дивно це говорити. Ми стикаємося також зі страшними пораненнями від вибухів, вони називаються мінно-вибухові, тобто від великого калібру. Це шматки заліза, які фактично зносять частини тіла, відірвані руки, ноги, пальці, розбита грудна клітка", - зазначив Друзенко.

Голова шпиталю додав, що наші захисники героїчно протистоять російській навалі, але нам не вистачає важкого озброєння.

"Напевно, єдине, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін ще не використовував, - це ядерна зброя. Наші захисники просто вгризаються в землю, вони дуже героїчні. На жаль, бракує того великого калібру, який до нас приходить, але хочеться швидших надходжень і більше", - зауважив Геннадій Друзенко.

За даними ООН, в Україні з 24 лютого внаслідок воєнних дій загинули близько 4 000 мирних мешканців.

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