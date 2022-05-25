В Україні з 24 лютого внаслідок воєнних дій загинули близько 4 тис. мирних мешканців - ООН

Про це йдеться у щоденному повідомленні Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

Зазначається, що всього загинуло 3974 людини. З них 1497 чоловіків, 985 жінок, 91 дівчина і 99 хлопчиків, а також 69 дітей і 1233 дорослих, стать яких поки невідома.

Травмувалося під час воєнних дій 4654 людини.

Також відомо, що на підконтрольній уряду території: 4217 жертв (2106 загиблих і 2111 поранених), а на території, контрольованій окупантами - 655 (128 вбитих і 527 поранених).

Більшість смертей та поранень зумовлені застосуванням боєприпасів та вибухових речовин із великою площею ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів усе ще очікують підтвердження.

Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область) та Попасної (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

Нагадаємо, 25 березня міськрада Маріуполя заявила про те, що в Драмтеатрі імовірно загинуло близько 300 людей.

23 квітня з'явилися повідомлення, що окупанти знищують докази загибелі цивільних в укритті під Драматичним театром.

Пізніше у знищеному росіянами Маріуполі під завалами багатоповерхового будинку було знайдено тіла близько двохсот загиблих.

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