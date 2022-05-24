У Маріуполі під руїнами багатоповерхівки знайшли тіла 200 загиблих, - радник мера

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у telegram.

За його словами, тіла було знайдено при розборі завалів багатоповерхівки в районі приміської другої автостанції на проспекті Миру.

"В підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання. Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МНС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі", - написав Андрющенко.

16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей. Наступного дня у Маріуполі почали розбирати завали після російського авіаудару по драмтеатру, уцілілі вийшли із бомбосховища.

25 березня міськрада Маріуполя заявила про те, що в Драмтеатрі імовірно загинуло близько 300 людей.

23 квітня з'явилися повідомлення, що окупанти знищують докази загибелі цивільних в укритті під Драматичним театром.

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