У Маріуполі під руїнами багатоповерхівки знайшли тіла 200 загиблих, - радник мера
В знищеному росіянами Маріуполі під завалами багатоповерхового будинку було знайдено тіла близько двохсот загиблих
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у telegram.
За його словами, тіла було знайдено при розборі завалів багатоповерхівки в районі приміської другої автостанції на проспекті Миру.
"В підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання. Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МНС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі", - написав Андрющенко.
- 16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей. Наступного дня у Маріуполі почали розбирати завали після російського авіаудару по драмтеатру, уцілілі вийшли із бомбосховища.
- 25 березня міськрада Маріуполя заявила про те, що в Драмтеатрі імовірно загинуло близько 300 людей.
- 23 квітня з'явилися повідомлення, що окупанти знищують докази загибелі цивільних в укритті під Драматичним театром.
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