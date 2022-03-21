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Українці зібрали на потреби ЗСУ через "Дію" 165 млн грн

21 березня, 2022 понедiлок
12:21
війна з Росією дія потреби ЗСУ

За допомогою застосунку "Дія" українці пожертвували на потреби армії 165 млн грн

Про це "Дія" повідомляє у telegram. 

Зазначається, що загалом вже зібрано понад 165 млн гривень. 

"До збору коштів у "Дії" долучилися понад 178 тисяч українців. Пишаймося та продовжуймо підтримувати ЗСУ фінансово. Усі кошти надходять до фонду "Повернись живим". Щоб задонатити на армію, заходьте в застосунок, натискайте "Допомогти армії", вводьте суму внеску та сплачуйте карткою. Пам'ятайте, кожна сума — важлива. Тільки разом ми переможемо", - йдеться у повідомленні. 
 

  • Нагадаємо, станом на 17 березня у застосунку "Дія" понад 160 тисяч українців пожертвували 150 млн грн до фонду допомоги армії "Повернись живим". 
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ЗСУ
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Дія
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