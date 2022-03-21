Українці зібрали на потреби ЗСУ через "Дію" 165 млн грн

Про це "Дія" повідомляє у telegram.

Зазначається, що загалом вже зібрано понад 165 млн гривень.

"До збору коштів у "Дії" долучилися понад 178 тисяч українців. Пишаймося та продовжуймо підтримувати ЗСУ фінансово. Усі кошти надходять до фонду "Повернись живим". Щоб задонатити на армію, заходьте в застосунок, натискайте "Допомогти армії", вводьте суму внеску та сплачуйте карткою. Пам'ятайте, кожна сума — важлива. Тільки разом ми переможемо", - йдеться у повідомленні.

