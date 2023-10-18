Українці зможуть офіційно відкрити онлайн-магазини на платформі Etsy
В Україні запустили платіжний інтерфейс Etsy Payments: відтепер українці зможуть офіційно відкрити онлайн-магазини на платформі Etsy
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він розповів, що раніше українці не могли самостійно відкривати власні онлайн-магазини на платформі Etsy, яка об’єднує понад 90 мільйонів покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, вінтажних речей, крафтової продукції, оскільки на території України не працював платіжний інтерфейс маркетплейсу.
"Із запуском Etsy Payments це змінюється - українці можуть офіційно відкривати на платформі магазини, продавати товари людям з Америки, Європи, Азії тощо. В Etsy Payments продавці отримають доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та спеціальну цілодобову підтримку. Підприємці також зможуть керувати всією фінансовою інформацією свого магазину", - зазначив Федоров.
Міністр нагадав, що компанія підтримує Україну від початку повномасштабного російського вторгнення: Etsy у березні 2022 року надіслала своїм користувачам листа з інструкцією, як можна підтримати українських продавців.
"Запуск Etsy Payments в Україні - це важлива частина системної роботи Мінцифри з масштабування участі українців в екосистемі міжнародного e-commerce. Працюємо далі, щоб українські підприємці мали ще більше можливостей для розвитку", - наголосив Федоров.
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