Українці знову можуть реєструвати бізнес у Google Maps

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що у квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business. Українці не могли додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори та публікувати відгуки, ставити запитання й додавати інформацію про свій бізнес.

За словами Федорова, команда Мінцифри працювала спільно з Google. Це дало змогу знову додавати нові об’єкти та залишати коментарі.

"Дякую Google за зважене й справедливе рішення. Воно допоможе українським підприємцям, які попри повномасштабну війну розвиваються, створюють нові робочі місця та підтримують економіку держави", - додав міністр.