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Українці знову можуть реєструвати бізнес у Google Maps

7 вересня, 2023 четвер
08:39
Технології Google

Google знову дозволив українцям публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес у Google Maps

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що у квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business. Українці не могли  додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори та публікувати відгуки, ставити запитання й додавати інформацію про свій бізнес.

За словами Федорова, команда Мінцифри працювала спільно з Google. Це дало змогу знову додавати нові об’єкти та залишати коментарі.

"Дякую Google за зважене й справедливе рішення. Воно допоможе українським підприємцям, які попри повномасштабну війну розвиваються, створюють нові робочі місця та підтримують економіку держави", - додав міністр.

  • З середи, 6 вересня, застосунок Lookout, який працює на базі штучного інтелекту, щоб допомогти людям із вадами зору, розширив підтримку на 11 нових мов, включно з українською.

Суспільство
Україна
бізнес
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