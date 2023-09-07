Українці знову можуть реєструвати бізнес у Google Maps
Google знову дозволив українцям публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес у Google Maps
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що у квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business. Українці не могли додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори та публікувати відгуки, ставити запитання й додавати інформацію про свій бізнес.
За словами Федорова, команда Мінцифри працювала спільно з Google. Це дало змогу знову додавати нові об’єкти та залишати коментарі.
"Дякую Google за зважене й справедливе рішення. Воно допоможе українським підприємцям, які попри повномасштабну війну розвиваються, створюють нові робочі місця та підтримують економіку держави", - додав міністр.
- З середи, 6 вересня, застосунок Lookout, який працює на базі штучного інтелекту, щоб допомогти людям із вадами зору, розширив підтримку на 11 нових мов, включно з українською.
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