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Застосунок Lookout для людей з порушеннями зору став доступним українською мовою

6 вересня, 2023 середа
10:22
Технології Google

З середи, 6 вересня, застосунок Lookout, який працює на базі штучного інтелекту, щоб допомогти людям із вадами зору, розширив підтримку на 11 нових мов, включно з українською

Про це повідомили у блозі Google.

Зазначається, що у 2018 році Google запустив застосунок Lookout, який працює на базі штучного інтелекту, щоб допомогти людям із вадами зору легше виконувати щоденні завдання.

"Відсьогодні Lookout зможе допомогти ще більшій кількості людей, оскільки ми розширюємо підтримку на 11 нових мов, включно з українською", - йдеться у повідомленні.

Натомість під час використання застосунку українською мовою, люди можуть скористатися 3 різними режимами: 

  • Режим тексту найкраще підійде, коли вам потрібно прочитати вголос невелику кількість тексту, наприклад, при сортуванні візитних карток або листів;
  • Режиму документа допоможе зробити знімок та озвучити цілі сторінки тексту в текстовому форматі або в Google Документах;
  • Режим дослідження використовує комп'ютерний зір для ідентифікації об'єктів навколо вас, що може бути особливо корисним, якщо ви потрапили в незнайоме місце й хочете знати, що саме є навколо вас, наприклад, меблі або домашній улюбленець.

"Ви також можете отримувати доступ до додаткових режимів, використовуючи програму деякими іншими мовами, зокрема англійською. Застосунок працює найкраще на пристроях з більш ніж 2 ГБ оперативної пам’яті, які працюють на Android 6.0 або пізніших версіях", - додали у повідомленні.

Суспільство
Україна
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