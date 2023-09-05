У Дії з'явилася нова послуга для студентів: подробиці
У застосунку Дія додали можливість надсилати копію студентського квитка до установ і компаній, наприклад, для того, щоб отримати знижку
Про це повідомила пресслужба Дії.
"Тепер можете надсилати копію студентського за кілька кліків через Дію, а компанії й установи — отримувати копії за секунди. Це знадобиться, щоб отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі універу, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах і ще багато чого. Жодних ксероксів чи сканерів. Бережемо кошти, дерева й нерви", - йдеться у повідомленні.
Водночас компанії можуть налаштувати шеринг так, аби отримувати копії як онлайн, так і офлайн. Окрім того, нова функція дає змогу бізнесу ділитися корисним контентом із цільовою авдиторією.
- У Дії також планують додати 4 сервіси, які стосуватимуться дітей.
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