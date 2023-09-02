Незабаром у "Дії" з'являться ще чотири нові сервіси
З понеділка, 4 вересня, у "Дії" стануть доступні ще чотири сервіси, серед яких допомога при усиновленні дитини та допомога особам з інвалідністю
Про це повідомив заступник міністерки соціальної політики Костянтин Кошеленко в ефірі "Українського радіо".
"Ми працюємо над тим, щоб 100% таких затребуваних соціальних сервісів громадянам надавалось дистанційно. І портал, і застосунок Дія - це для нас пріоритет", - сказав він.
За словами Кошеленко, сервіси будуть стосуватися:
- допомоги при усиновленні дитини,
- допомоги людині, яка доглядає за хворою дитиною,
- допомоги особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю,
- допомоги на дитину одинокій матері або батьку.
- Мінцифри створило безоплатний освітній серіал для платформи Дія.Освіта, який допоможе опанувати штучний інтелект ChatGPT та навчить правильно використовувати його.
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