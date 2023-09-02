Незабаром у "Дії" з'являться ще чотири нові сервіси

Про це повідомив заступник міністерки соціальної політики Костянтин Кошеленко в ефірі "Українського радіо".

"Ми працюємо над тим, щоб 100% таких затребуваних соціальних сервісів громадянам надавалось дистанційно. І портал, і застосунок Дія - це для нас пріоритет", - сказав він.

За словами Кошеленко, сервіси будуть стосуватися:

допомоги при усиновленні дитини,

допомоги людині, яка доглядає за хворою дитиною,

допомоги особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю,

допомоги на дитину одинокій матері або батьку.