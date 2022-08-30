Українці зможуть проголосувати за журі фіналу нацвідбору дитячого Євробачення-2022

Про це повідомляє "Суспільне мовлення".

Як йдеться у повідомленні, вперше в історії проведення національного відбору на дитяче Євробачення-2022 кожен охочий зможе долучитися не тільки до голосування за представника від України, а й за склад журі нацвідбору конкурсу.

"Впродовж тижня, з 30 серпня до 6 вересня (включно), на сайті дитячого Євробачення триватиме голосування за кандидатів до складу журі на національний відбір Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2022", - пише Суспільне.

"Суспільне Мовлення" виклало список кандидатів у журі, до якого увійшли такі виконавці, як Vlad Darwin, Софія Іванько, Сергій Кейн, Михайло Клименко, Даріна Красновецька, KRUTЬ, Тоня Матвієнко, Анжеліка Рудницька, Мирослава Салій, Христина Соловій.

Для голосування необхідно зайти на сайт дитячого Євробачення, обрати із запропонованого списку у вкладці "Голосування за журі" свого кандидата.

Як пише Суспільне, за результатами голосування буде сформовано рейтинг кандидатів у журі.

"Трьом членам журі, які наберуть найбільше голосів, буде запропоновано підписати угоду із Суспільним Мовленням. Обране журі разом з глядачами голосуватиме у фіналі нацвідбору за представника України на Дитячому Євробаченні-2022", - йдеться у повідомленні.

"Суспільне мовлення" продовжило приймання заявок на участь у нацвідборі дитячого Євробачення-2022 до 31 серпня.

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