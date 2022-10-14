Українців очікують тумани та ніжне тепло, - Наталка Діденко про погоду 15 жовтня
15 жовтня антициклон захищатиме Україну від дощів, штормових вітрів й холоду
Про це розповідає синоптик Наталка Діденко.
"Сьогодні, і завтра антициклон захищає від дощів, штормових вітрів, сильних холодів, дарує сонечко, красиві тумани та ще таке ніжне, хоча й скромне, тепло", - каже вона.
15 жовтня повсюди в Україні переважатиме суха повітряна маса, лише в Карпатах та прикарпатських областях є ймовірність невеликих дощиків.
Найтеплішою буде завтра погода на Півдні України та в західних областях, максимально +14...+19°C.
На решті території очікується +10...+15°C.
Синоптик радить не забувати, що ночі вже осінньо-холодні. Передбачається 0...+6°C.
У Києві 15 жовтня буде без дощів, вночі +3...+5°C, вдень +12...+14°C.
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