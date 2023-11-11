Українців попередили про погіршення погоди 12 листопада: значні дощі та сніг у Карпатах

Про це повідомляє ДСНС.

У неділю, 12 листопада, у північних, центральних областях України очікуються значні дощі, опади також будуть і на півдні, але вже вночі. У Карпатах прогнозують значний сніг.

У південній, східній частині та в центральних областях оголошують ІІ рівень небезпечності (помаранчевий). Це через пориви сильного вітру 25-30 м/с.

ДСНС радить дотримуватися наступних правил:

усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

не паркувати поруч із деревами автотранспорт.