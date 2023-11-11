Українців попередили про погіршення погоди 12 листопада: значні дощі та сніг у Карпатах
У неділю, 12 листопада, в Україні очікується погіршення погодних умов
Про це повідомляє ДСНС.
У неділю, 12 листопада, у північних, центральних областях України очікуються значні дощі, опади також будуть і на півдні, але вже вночі. У Карпатах прогнозують значний сніг.
У південній, східній частині та в центральних областях оголошують ІІ рівень небезпечності (помаранчевий). Це через пориви сильного вітру 25-30 м/с.
ДСНС радить дотримуватися наступних правил:
- усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- не паркувати поруч із деревами автотранспорт.
- У п'ятницю, 10 листопада, Наталка Діденко попереджала, що на вихідних очікується дощ та сильний вітер.
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