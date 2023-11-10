Очікується дощ та сильний вітер: Наталка Діденко про погоду на вихідних

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Активний циклон Helmoe із південного заходу Європи зумовить практично повсюди в Україні сильні дощі протягом усіх вихідних.

Фото: Наталка Діденко

Погода на сході України

У суботу в східній частині України - без істотних опадів.

Вітер північного західного напрямку досягатиме штормових поривів, до 15-20, подекуди навіть до 25 метрів за секунду.

Погода на заході України

У Карпатах через низьку температуру повітря йтиме мокрий сніг і також можливий сильний мокрий сніг.

Наталка Діденко рекомендує туристам утриматися від походів у гори.

Температура повітря

Температура повітря протягом дня особливо не зміниться, в більшості областей +7...+12 °C, на півдні +12...+17 °C.

На півдні України дощі можуть супроводжуватися грозами.

Яку погоду очікувати вихідними в столиці

У Києві і субота, і неділя очікуються дощовими та вітряними, дощі місцями будуть значними. Негоду посилить північно-західний сильний вітер.

Температура повітря в денні години становитиме в суботу +9 °C, у неділю +7 °C.

Зокрема, очікуються магнітні бурі.