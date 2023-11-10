Очікується дощ та сильний вітер: Наталка Діденко про погоду на вихідних
На вихідних, 11 та 12 листопада, на більшості територій України очікується похмура погода з дощами та сильним вітром. У Карпатах можливий мокрий сніг
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Активний циклон Helmoe із південного заходу Європи зумовить практично повсюди в Україні сильні дощі протягом усіх вихідних.
Фото: Наталка Діденко
Погода на сході України
У суботу в східній частині України - без істотних опадів.
Вітер північного західного напрямку досягатиме штормових поривів, до 15-20, подекуди навіть до 25 метрів за секунду.
Погода на заході України
У Карпатах через низьку температуру повітря йтиме мокрий сніг і також можливий сильний мокрий сніг.
Наталка Діденко рекомендує туристам утриматися від походів у гори.
Температура повітря
Температура повітря протягом дня особливо не зміниться, в більшості областей +7...+12 °C, на півдні +12...+17 °C.
На півдні України дощі можуть супроводжуватися грозами.
Яку погоду очікувати вихідними в столиці
У Києві і субота, і неділя очікуються дощовими та вітряними, дощі місцями будуть значними. Негоду посилить північно-західний сильний вітер.
Температура повітря в денні години становитиме в суботу +9 °C, у неділю +7 °C.
Зокрема, очікуються магнітні бурі.
- На п'ятницю, 10 листопада, Наталка Діденко прогнозувала суху погоду з коливанням температур від +8 до +15 °C.
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