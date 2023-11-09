Переважно суха погода та тумани: прогноз від Наталки Діденко на 10 листопада
У п'ятницю, 10 листопада, на території України переважатиме суха погода. Температура коливатиметься від +8 до +15 °C. Водночас можливі тумани
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що в Україні 10 листопада переважатиме суха погода. Температура повітря впродовж дня становитиме +8...+12 °C, на півдні до +15 °C.
Натомість вночі температура повітря значно знизиться, очікується +2...+7 °C.
Фото: Наталка Діденко
Яка температура буде у столиці
У Києві 10 листопада також буде суха погода.
За словами Наталки Діденко, температура повітря коливатиметься близько +10 °C.
У вихідні будуть дощі
"У суботу та неділю до нас прискаче черговий циклон із південного заходу Європи, разом з атмосферними фронтами вони зумовлять дощову погоду практично в усіх областях України", - написала Наталка Діденко.
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