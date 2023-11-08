Європейські вчені припускають, що 2023 рік стане найтеплішим за останні 125 тис. років
Вчені Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S) припускають, що 2023 рік "практично напевно" буде найтеплішим за 125 тисяч років
Про це пише Reuters.
Зазначається, що минулий місяць побив попередній жовтневий температурний рекорд 2019 року з величезним відривом. Заступниця директора C3S Саманта Берджесс описала температуру у жовтні 2023 року як "дуже екстремальну".
Відомо, що спека є результатом триваючих викидів парникових газів внаслідок людської діяльності в поєднанні з появою цього року погоди Ель-Ніньо, яка нагріває поверхневі води у східній частині Тихого океану.
"Коли ми об’єднуємо наші дані з Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (IPCC), ми можемо сказати, що це найтепліший рік за останні 125 000 років", - сказала Берджесс.
- Еспресо писало, що 23 вересня у столиці було встановлено новий температурний рекорд для цього дня за всю історію метеоспостережень.
- Київ пережив найтепліший і один з найсухіших вереснів за останні 142 роки. Середня температура повітря за місяць була майже на 4 °С вище за звичайну норму.
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