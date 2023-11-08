Європейські вчені припускають, що 2023 рік стане найтеплішим за останні 125 тис. років

Про це пише Reuters.

Зазначається, що минулий місяць побив попередній жовтневий температурний рекорд 2019 року з величезним відривом. Заступниця директора C3S Саманта Берджесс описала температуру у жовтні 2023 року як "дуже екстремальну".

Відомо, що спека є результатом триваючих викидів парникових газів внаслідок людської діяльності в поєднанні з появою цього року погоди Ель-Ніньо, яка нагріває поверхневі води у східній частині Тихого океану.

"Коли ми об’єднуємо наші дані з Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (IPCC), ми можемо сказати, що це найтепліший рік за останні 125 000 років", - сказала Берджесс.