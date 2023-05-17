Українців закликають не допомагати ворогу й не показувати у соцмережах роботу ППО
Перед масованими обстрілами росіяни детально вивчають соцмережі українців: необачна поведінка користувачів може стати причиною обстрілу конкретної місцевості
Про це інформує Military Media Center.
Готуючись до чергових ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українських користувачів, різноманітні пабліки.
У зв'язку з цим Міноборони закликає українців не публікувати в соцмережах:
- фото і відео пусків ракет протиповітряної оборони
- фото і відео позицій засобів ППО
- свої думки, яка українська зброя де може стояти і які об’єкти прикривати
- скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули
Таку інформацію російські війська використовують для розвідки, прокладання маршрутів застосування ракет для обходу ППО, корегування та завдавання ударів по самих засобах ППО.
- Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.
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