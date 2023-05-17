Про це інформує Military Media Center.

Готуючись до чергових ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українських користувачів, різноманітні пабліки.

У зв'язку з цим Міноборони закликає українців не публікувати в соцмережах:

фото і відео пусків ракет протиповітряної оборони

фото і відео позицій засобів ППО

свої думки, яка українська зброя де може стояти і які об’єкти прикривати

скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули

Таку інформацію російські війська використовують для розвідки, прокладання маршрутів застосування ракет для обходу ППО, корегування та завдавання ударів по самих засобах ППО.