"Засвітили" роботу ППО під час атаки РФ на Київ: СБУ викрила блогерів та заблокувала роботу онлайн-камер
Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня
Про це інформує СБУ.
У ніч на 16 травня 6 блогерів здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Серед іншого фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО.
Джерела LB.ua у правоохоронних органах повідомили, що цими болгарами є Євгеній Казіміренко, Інна Чернецька, Богдан Сич, Людмила Нужна, Роман Магомедов та Дар'я Семенченко.
"За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора. Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони", - ідеться у повідомленні.
За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур.
При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в ютуб. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України.
Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.
- Українська акторка та ведуча Ксенія Мішина долучилась до тих людей, які знімали роботу українських сил ППО під час ракетної атаки росіян, та обурилась через хейт.
- Також популярна київська блогерка Інна Воронова опублікувала в соцмережах відео з роботою української ППО вночі 16 травня, коли росіяни накрили столицю України ракетами. Вибачення з'явилися через кілька годин. Російські ЗМІ розтиражували відео з Instagram Воронової.
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