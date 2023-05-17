Про це інформує СБУ.

У ніч на 16 травня 6 блогерів здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Серед іншого фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО.

Джерела LB.ua у правоохоронних органах повідомили, що цими болгарами є Євгеній Казіміренко, Інна Чернецька, Богдан Сич, Людмила Нужна, Роман Магомедов та Дар'я Семенченко.

"За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора. Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур.

При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в ютуб. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України.

Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.