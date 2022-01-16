Українці, які отримали гроші за вакцинацію, вже витратили 1,3 млрд грн, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у facebook.

За його словами, найбільше грошей було витрачено на книги, кіно та залізничні квитки.

"Вже понад 1,3 млрд грн витратили українці в межах президентської програми "єПідтримка". Найпопулярнішими напрямками залишаються книжки, кіно та залізничні квитки. Станом на 15 січня 8,2 млн українців відкрили картки в банках. 7 млн людей подали заявки в "Дії" на отримання 1000 грн", - написав Шмигаль.

