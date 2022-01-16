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Українці, які отримали гроші за вакцинацію, вже витратили 1,3 млрд грн, - Шмигаль

16 січня, 2022 неділя
21:21
Економіка Тисяча гривень

Українці, які отримали від держави 1 тис. грн за щеплення від коронавірусу, витратили у межах програми "єПідтримка" 1,3 млрд грн

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у facebook. 

За його словами, найбільше грошей було витрачено на книги, кіно та залізничні квитки.

"Вже понад 1,3 млрд грн витратили українці в межах президентської програми "єПідтримка". Найпопулярнішими напрямками залишаються книжки, кіно та залізничні квитки. Станом на 15 січня 8,2 млн українців відкрили картки в банках. 7 млн людей подали заявки в "Дії" на отримання 1000 грн", - написав Шмигаль. 
 

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Вакцинація
щеплення
Денис Шмигаль
Коронавірус
Дія
єПідтримка
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