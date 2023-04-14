Українцям, які не отримали російський паспорт, фактично заборонили пересуватись окупованими територіями

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Залишити окупований регіон без отримання ворожого паспорту майже неможливо.

"На кожному блокпосту окупантів гарантована поглиблена перевірка, або взагалі затримання. Вільне пересування регіоном фактично заборонено. Водночас наявність ворожої макулатури у більшості випадків звільняє від подібних проблем. Відтак, залишити регіон з українським паспортом, виїжджаючи до РФ – майже неможливо. Виїзд до вільної України окупанти закрили ще минулого року", - пише Центр.

У ЦНС пояснюють, що фактично окупанти тримають місцевих мешканців як заручників, й створюють такі умови, коли життя без паспорта РФ неможливе.