Українцям, які не отримали російський паспорт, фактично заборонили пересуватись окупованими територіями
На тимчасово окупованих територіях триває примусова паспортизація, яку проводять терористичні російські війська
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Залишити окупований регіон без отримання ворожого паспорту майже неможливо.
"На кожному блокпосту окупантів гарантована поглиблена перевірка, або взагалі затримання. Вільне пересування регіоном фактично заборонено. Водночас наявність ворожої макулатури у більшості випадків звільняє від подібних проблем. Відтак, залишити регіон з українським паспортом, виїжджаючи до РФ – майже неможливо. Виїзд до вільної України окупанти закрили ще минулого року", - пише Центр.
У ЦНС пояснюють, що фактично окупанти тримають місцевих мешканців як заручників, й створюють такі умови, коли життя без паспорта РФ неможливе.
- 14 квітня російська спецслужба повідомила про затримання двох "учасників" кримськотатарського добровольчого батальйону у тимчасово окупованому Криму.
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