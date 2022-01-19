Українцю Луніну вдруге в сезоні довірять місце в воротах "Реала"
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті заявив, що основний воротар команди Тібо Куртуа точно не зіграє в матчі Кубка Іспанії проти "Ельче"
Про це повідомляє Мundo Deportivo.
Ігрову практику отримає український голкіпер Андрій Лунін, який є другим воротарем команди, він грав у минулому раунді Кубка Іспанії.
"Куртуа завтра не гратиме. Нічого серйозного, але в нього недомагання. Думаю, до неділі він відновиться", - сказав головний тренер "Реала" Карло Анчелотті.
Матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії, де зустрінуться "Реал" та "Ельче", відбудеться 20 січня о 20:00 за київським часом. 23 січня суперники зіграють знову, але вже в рамках чемпіонату Іспанії.
22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 2 матчі. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".
- 10 січня стало відомо, що Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів "Аякса".
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