Україну продовжують тероризувати загрозами ракетної небезпеки, - ОК "Південь"
В оперативному командуванні "Південь" наголосили, що російське угруповання у Чорному морі продовжує тероризувати Україну загрозами ракетної небезпеки
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі не змінилось у кількості, якщо порівнювати з 5 серпня, але спорядження та позиції РФ продовжують тероризувати Україну загрозами ракетної небезпеки.
"Зберігайте емоційну рівновагу й зосередженість, дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку і не бентежте фейковими повідомленнями. Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації", - пишуть у "Півдні".
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