Україну продовжують тероризувати загрозами ракетної небезпеки, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі не змінилось у кількості, якщо порівнювати з 5 серпня, але спорядження та позиції РФ продовжують тероризувати Україну загрозами ракетної небезпеки.

"Зберігайте емоційну рівновагу й зосередженість, дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку і не бентежте фейковими повідомленнями. Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації", - пишуть у "Півдні".

На Півдні України у суботу, 6 серпня, артилерія ЗСУ завдала російським окупантам суттєвих втрат.

Російський агресор спробував наступати в напрямку Васильків – Благодатне, але з втратами відступив.

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