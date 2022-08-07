Росія намагалась наступати на напрямку Васильків – Благодатне, але з втратами відступила
В суботу, 6 серпня, російський агресор спробував наступати в напрямку Васильків – Благодатне, але з втратами відступив
Про це йдеться у звіті оперативного командування "Південь".
"На Південнобузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних видів озброєння по лінії зіткнення та в глибині оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити відновлення наступу й звільнення тимчасово захоплених територій Силами оборони. Спроба проведення штурмових дій в напрямку Васильків – Благодатне, навіть за підтримки броньованої техніки, успіхів не мала. З втратами ворог відступив", - пишуть у "Півдні".
Ворожі літаки штурмової авіації та ударні гелікоптери 8 разів за добу, 6 серпня, атакували позиції ЗСУ та звільнені населені пункти в Баштанському і Миколаївському районах Миколаївщини, а також в Бериславському й Херсонському – Херсонщини.
Без втрат зі сторони ЗСУ.
- На Півдні України у суботу, 6 серпня, артилерія ЗСУ завдала російським окупантам суттєвих втрат.
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