Про це йдеться у звіті оперативного командування "Південь".

"На Південнобузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних видів озброєння по лінії зіткнення та в глибині оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити відновлення наступу й звільнення тимчасово захоплених територій Силами оборони. Спроба проведення штурмових дій в напрямку Васильків – Благодатне, навіть за підтримки броньованої техніки, успіхів не мала. З втратами ворог відступив", - пишуть у "Півдні".

Ворожі літаки штурмової авіації та ударні гелікоптери 8 разів за добу, 6 серпня, атакували позиції ЗСУ та звільнені населені пункти в Баштанському і Миколаївському районах Миколаївщини, а також в Бериславському й Херсонському – Херсонщини.

Без втрат зі сторони ЗСУ.

На Півдні України у суботу, 6 серпня, артилерія ЗСУ завдала російським окупантам суттєвих втрат.

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