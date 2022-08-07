Українська артилерія знищила 4 ЗРК С-300 і 1 "Панцир-С1" росіян на Півдні України
На Півдні України у суботу, 6 серпня, артилерія ЗСУ завдала російським окупантам суттєвих втрат
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Українською штурмовою авіацією із долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом бойового дня завдано 9 ударів по 3 опорних пунктах, по 4 скупченнях ворога, озброєння та техніки, по 1 складу боєприпасів та радіолокаційній станції", - пишуть у "Півдні".
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 200 вогневих завдань, зокрема і по силах ППО окупантів. Знищено 4 зенітно-ракетних систем С-300 і ЗР гарматний комплекс "Панцир-С1", 122-х мм гаубиці, ворожий безпілотник-розвідник, броньовану та автомобільну техніку.
Також демілітаризовано 1 польовий склад боєприпасів.
Російська армія втратила 6 серпня 72 рашисти.
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