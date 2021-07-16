Укравтодор обмежить рух на київській кільцевій дорозі через капремонт
Укравтодор обмежить рух на київській кільцевій дорозі з 18 липня до 30 жовтня
Про це пресслужба Укравтодору повідомила у Telegram.
Згідно з повідомленням, часткове обмеження руху діятиме з 22:00 18 липня до 30 жовтня у зв'язку з капітальним ремонтом.
У пресслужбі зазначили, що наступний етап робіт передбачає оновлення ділянки від вул. Луценка до Одеської площі в напрямку вул. Заболотного.
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