Укравтодор обмежить рух на київській кільцевій дорозі через капремонт

Про це пресслужба Укравтодору повідомила у Telegram.



Згідно з повідомленням, часткове обмеження руху діятиме з 22:00 18 липня до 30 жовтня у зв'язку з капітальним ремонтом.



У пресслужбі зазначили, що наступний етап робіт передбачає оновлення ділянки від вул. Луценка до Одеської площі в напрямку вул. Заболотного.

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