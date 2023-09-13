Укравтопром: цьогоріч в Україні зріс попит на автобуси та мікробуси
За даними Укравтопрому, за вісім місяців 2023 року, кількість автобусів та мікробусів, що були придбані в Україні, збільшилася на 28%, порівняно з минулим роком
Про це інформує Асоціація автовиробників України.
"З січня по серпень поточного року український автопарк поповнили 1767 автобусів та мікроавтобусів. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період 2022 року", - йдеться в матеріалі.
Повідомляється, що кількість нових автобусів та мікробусів склала 1094 одиниці, що на 135% більше, ніж за аналогічний період минулого року. А кількість вживаної техніки, що була імпортована з-за кордону, склала 673 одиниць, що на 26% менше, ніж тогоріч.
У цей період найчастіше вперше реєстрували нові автотранспортні засоби:
- CITROEN - 350 одиниць;
- ATAMAN - 311 одиниць;
- ETALON - 221 одиниця;
- FORD - 61 одиниця;
- VOLKSWAGEN - 45 одиниць.
Та вживані автобуси та мікробуси:
- MERCEDES-BENZ - 203 одиниці;
- VAN HOOL - 124 одиниці;
- MAN - 40 одиниць;
- VOLVO - 34 одиниці;
- VDL - 30 одиниць.
Крім того, за даними Укравтопрому, у липні громадяни України серед транспорту з Китаю віддали перевагу електромобілям, загалом купили понад 900 легківок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.25
- EUR Купівля 40.42Продаж 41.43
- Актуальне
- Важливе