Укравтопром: цьогоріч в Україні зріс попит на автобуси та мікробуси

Про це інформує Асоціація автовиробників України.

"З січня по серпень поточного року український автопарк поповнили 1767 автобусів та мікроавтобусів. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період 2022 року", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що кількість нових автобусів та мікробусів склала 1094 одиниці, що на 135% більше, ніж за аналогічний період минулого року. А кількість вживаної техніки, що була імпортована з-за кордону, склала 673 одиниць, що на 26% менше, ніж тогоріч.

У цей період найчастіше вперше реєстрували нові автотранспортні засоби:

CITROEN - 350 одиниць;

ATAMAN - 311 одиниць;

ETALON - 221 одиниця;

FORD - 61 одиниця;

VOLKSWAGEN - 45 одиниць.

Та вживані автобуси та мікробуси:

MERCEDES-BENZ - 203 одиниці;

VAN HOOL - 124 одиниці;

MAN - 40 одиниць;

VOLVO - 34 одиниці;

VDL - 30 одиниць.

Крім того, за даними Укравтопрому, у липні громадяни України серед транспорту з Китаю віддали перевагу електромобілям, загалом купили понад 900 легківок.