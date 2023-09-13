Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Укравтопром: цьогоріч в Україні зріс попит на автобуси та мікробуси

Укравтопром: цьогоріч в Україні зріс попит на автобуси та мікробуси

13 вересня, 2023 середа
14:57
Суспільство маршрутка

За даними Укравтопрому, за вісім місяців 2023 року, кількість автобусів та мікробусів, що були придбані в Україні, збільшилася на 28%, порівняно з минулим роком

Про це інформує Асоціація автовиробників України.

"З січня по серпень поточного року український автопарк поповнили 1767 автобусів та мікроавтобусів. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період 2022 року", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що кількість нових автобусів та мікробусів склала 1094 одиниці, що на 135% більше, ніж за аналогічний період минулого року. А кількість вживаної техніки, що була імпортована з-за кордону, склала 673 одиниць, що на 26% менше, ніж тогоріч.

У цей період найчастіше вперше реєстрували нові автотранспортні засоби:

  • CITROEN - 350 одиниць;
  • ATAMAN - 311 одиниць;
  • ETALON - 221 одиниця;
  • FORD - 61 одиниця;
  • VOLKSWAGEN - 45 одиниць.

Та вживані автобуси та мікробуси:

  • MERCEDES-BENZ - 203 одиниці;
  • VAN HOOL - 124 одиниці;
  • MAN - 40 одиниць;
  • VOLVO - 34 одиниці;
  • VDL - 30 одиниць.

Крім того, за даними Укравтопрому, у липні громадяни України серед транспорту з Китаю віддали перевагу електромобілям, загалом купили понад 900 легківок.  

Новини
Економіка
транспорт
авто
Читайте також:
окупанти
12 вересня, 2023 вiвторок
Вночі на катерах окупанти намагалися штурмувати Херсон, - ексзаступник мера
ракетний удар по Севастополю
13 вересня, 2023 середа
РФ звинуватила Україну в ракетному ударі по Севастополю, в ГУР підтвердили пошкодження ворожого корабля та підводного човна
Олександр Зінченко та Давіде Фратеззі (позаду)
12 вересня, 2023 вiвторок
Італія - Україна 2:1: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.25
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 вересня
16:02
санкції проти Росії
Євросоюз продовжив антиросійські санкції ще на пів року
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Як ставитись до корупції епохи Зеленського? Чи справді опитування "Демініціатив" хотіло зла президенту
15:59
Енергоатом
Енергоатом влітку перевиконав план виробітку електроенергії на 19%
15:39
На фото: промо серіалу "Дивні дива"
Творці серіалу "Дивні дива" представили перше промо 5-го сезону
15:24
СБУ на Одещині оголосила підозру всьому керівництву районної ВЛК, які допомагали ухилянтам
СБУ на Одещині оголосила підозру всьому керівництву районної ВЛК, які допомагали ухилянтам
15:20
Шарль Мішель
Ситуація у Нагірному Карабаху: очільник Євроради Мішель закликав до деескалації напруженості
15:17
Верховна Рада
Рада "засекретила" стенограми засідання комітету, який очолює голова партії "Слуга Народу" Шуляк. Рух ЧЕСНО звернувся за поясненнями
15:09
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
"На нас ніхто не нападає": прем'єр Румунії закликав чиновників заспокоїти людей через падіння осколків БПЛА
15:04
на фото: Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА
Суд відсторонив директора департаменту КМДА через загибель людей біля зачиненого укриття
14:50
крокодил
Унаслідок повені в Китаї з крокодилячої ферми втекли 70 хижаків
14:46
Ексклюзив
Вибухи, Севастополь
"Могла бути авіаційна атака з моря": військовий експерт Ступак про вибухи в Севастополі
14:33
на фото: депутат, якого затримали за підозрою у колабораціонізмі
Забезпечував росіян пальним: на Харківщині затримали депутата за підозрою у колабораціонізмі
14:32
"Посилення енергетичної безпеки континенту": іноземні трейдери закачали в українські газосховища 1,8 млрд "кубів" газу
14:20
Ексклюзив
Карта. Бахмут_1309
"Динаміка боїв на боці ЗСУ": військовослужбовець Волохов про ситуацію на Бахмутському напрямку
14:14
Ексклюзив
Ілон Маск
В Інституті світової політики вважають, що Маск стане кандидатом в президенти США
14:07
На фото: третя лінія оборони ворога
На Запоріжжі окупанти зміцнюють третю лінію оборони, а в містах встановлюють "їжаки", - мер Мелітополя
14:03
OPINION
Юрій Гайдай
Чому на Заході не хочуть демонтажу Росії
13:45
Вікторія Амеліна
Фон дер Ляєн під час своєї промови розповіла про українську письменницю Амеліну, яка загинула внаслідок обстрілу РФ
13:41
iPhone 12
В Apple відповіли на закид уряду Франції щодо невідповідності iPhone 12 радіаційним правилам
13:28
Оновлено
Армія РФ атакувала село на Херсонщині: постраждали 3 людей
13:22
зерно, пшениця
Угорщина заявила, що домовилася з трьома країнами про продовження заборони на імпорт зерна з України
13:05
Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську
Ворог після опору ЗСУ на Куп’янському напрямку добу не вів бої
13:02
хмари
В Україну йде похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на 14 вересня від Наталки Діденко
12:59
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: Нова хвиля розширення ЄС має бути каталізатором прогресу
12:44
відключення електроенергії
Через ворожі обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України
12:40
На фото: затримання
Прикордонники затримали ймовірних ухилянтів, які їхали за €5000 у сторону Румунії
12:31
Молдова
Молдова вислала керівника російського пропагандистського агентства Денисова
12:27
Оновлено
Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин провів зустріч з Путіним і заявив про впевненість у перемозі РФ
12:26
електроенергія
Не лише ППО: в Укренерго розповіли про захист енергетичних об'єктів від можливих атак РФ
12:23
На фото: затримання
На Харківщині очільнику військкомату оголосили підозру в переправленні ухилянтів через кордон
12:12
У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання
У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання
12:10
БМП Marder
БМП Marder, розвідувальні дрони та снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
12:10
Олексій Арестович
Арестович подав до суду через скандал з Цоєм: ДБР має відкрити справу проти нардепки Піпи
12:06
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримає 50 млрд євро для відбудови країни, - Єврокомісія
12:06
Олег Котенко
Омбудсмен з питань зниклих безвісти подасть у відставку: уряд обмежив його повноваження
12:01
OPINION
Антон Шеховцов
Як винищувач щурів з Ісландії продемонстрував ізоляцію та відчай Росії
11:45
Чехія Україна
Чехія масово не видаватиме Україні ухилянтів, але можлива екстрадиція окремих осіб
11:42
Урсула фон дер Ляєн
"Відповідь на поклик історії": Урсула фон дер Ляєн заявила про подальшу підтримку біженців з України
11:30
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 6-12 вересня: Контрнаступ ЗСУ розширився на південному фронті
11:17
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Росіяни вивели у Чорне море 11 кораблів: чи є серед них ракетоносії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV