В Укравтопромі повідомили, які автомобілі з Китаю українці найбільше купували у липні
За даними Укравтопром, минулого місяця громадяни України серед транспорту з Китаю віддали перевагу електромобілям, загалом купили понад 900 легківок
Про це інформує Асоціація автовиробників України.
Абсолютна більшість легківок з КНР були електромобілі – 83%.
За минулий місяць українці придбали 924 легкових авто, з них 616 - нових і 308 вживаних.
Найпопулярніші моделі легкових автомобілів китайського виробництва, які були зареєстровані в Україні у липні:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 326,
- VOLKSWAGEN ID.6 - 70,
- DONGFENG/HONDA M-NV - 64,
- TOYOTA BZ4X - 52,
- HONDA E - 50,
- CHERY Tiggo 4 - 27,
- CHERY Tiggo 2 - 24,
- MG HS - 20,
- VOLKSWAGEN ID.3 - 17,
- JETOUR X70 - 17.
Загалом з початку року 106 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону, пройшли свою першу реєстрацію в Україні, що у 3,3 раза більше за кількість нових автомобілів, що були продані за той самий період.
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