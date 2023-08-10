Про це інформує Асоціація автовиробників України.

Абсолютна більшість легківок з КНР були електромобілі – 83%.

За минулий місяць українці придбали 924 легкових авто, з них 616 - нових і 308 вживаних.

Найпопулярніші моделі легкових автомобілів китайського виробництва, які були зареєстровані в Україні у липні:

VOLKSWAGEN ID.4 - 326,

VOLKSWAGEN ID.6 - 70,

DONGFENG/HONDA M-NV - 64,

TOYOTA BZ4X - 52,

HONDA E - 50,

CHERY Tiggo 4 - 27,

CHERY Tiggo 2 - 24,

MG HS - 20,

VOLKSWAGEN ID.3 - 17,

JETOUR X70 - 17.

Загалом з початку року 106 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону, пройшли свою першу реєстрацію в Україні, що у 3,3 раза більше за кількість нових автомобілів, що були продані за той самий період.