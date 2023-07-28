Про це інформує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Уряд розширює дію електронної черги для легківок та автобусів, що перевозять пасажирів.

"Сьогодні затверджуємо постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові автомобілі, а також на автобуси, що виконують пасажирські перевезення", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним.

Пілотний проєкт з пропуску автобусів розпочинається вже у серпні.

Електронна черга в Україні

Запуск електронної черги на кордоні анонсували ще у жовтні.

Згодом стало відомо, що електронна черга для вантажних транспортних засобів має запрацювати з 12 грудня у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

З травня в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.

З 5 червня електрона черга для перетину кордону за внесення недостовірних даних скасовують запис.