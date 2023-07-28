Єврокордон: в Україні запрацює електронна черга для легківок та автобусів
У п'ятницю, 28 липня, Кабінет Міністрів України прийняв нове рішення про проєкт "Єврокордон", в межах якого ввели обов’язкові електронні черги
Про це інформує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Уряд розширює дію електронної черги для легківок та автобусів, що перевозять пасажирів.
"Сьогодні затверджуємо постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові автомобілі, а також на автобуси, що виконують пасажирські перевезення", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним.
Пілотний проєкт з пропуску автобусів розпочинається вже у серпні.
Електронна черга в Україні
Запуск електронної черги на кордоні анонсували ще у жовтні.
Згодом стало відомо, що електронна черга для вантажних транспортних засобів має запрацювати з 12 грудня у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".
З травня в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.
З 5 червня електрона черга для перетину кордону за внесення недостовірних даних скасовують запис.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.09
Купівля 37.09Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 41.04Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе